Ermutigende Aussagen des US-Notenbankchefs zur Konjunktur werden dem Dax Börsianern zufolge am Mittwoch erneuten Auftrieb geben. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen 0,1 Prozent höher bei 12.712 Punkten. Am Dienstag war das deutsche Börsenbarometer nach Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell deutlich angezogen und ging mit einem...

