Der DAX hat am Dienstag noch mit einem satten Plus von 100 Punkten geschlossen und damit eine wichtige Widerstandszone hinter sich gelassen. Fed-Gouverneur Jerome Powell hatte bei seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats gesagt, die Fed werde "vorerst" die Zinsen weiter schrittweise erhöhen, was als nicht übermäßig hawkish aufgefasst wurde.

