Früher galten Manager und Politiker mit starkem Dialekt als tumbe Provinzler, heute kann Mundart auch im Job ein Vorteil sein - falls sie richtig eingesetzt wird.

Was tun Menschen nicht alles, um einen Job bei Porsche zu ergattern. Die einen promovieren in Ingenieurwesen, andere absolvieren während des Studiums schlecht bezahlte Praktika. Rudolf Eberle verließ sich auf seine schwäbische Sprachfärbung. "Porsche stellt gerne Leute aus der Region ein", sagt er. "Also habe ich meinen Dialekt ganz bewusst eingesetzt."

Gut sechs Jahre ist es nun her, dass sich der Stuttgarter Unternehmensberater beim Autohersteller im Ortsteil Zuffenhausen um einen Auftrag bewarb. Porsche wollte damals sein Vergabemanagement optimieren. Natürlich stimmten auch Eberles fachliche Expertise und sein Angebot. Doch er ist davon überzeugt, dass sein Schwäbisch ihm den entscheidenden Vorteil brachte. "Ein Dialekt schafft sofort Nähe und Verbundenheit", sagt Eberle. "Für alles Zwischenmenschliche ist das Gold wert."

Dabei galt gerade ein Dialekt lange als Karrierebremse und Reputationskiller. Der Altkanzler Helmut Kohl wurde den Ruf als Provinzfürst aus Oggersheim nie ganz los, auch dank seines breiten Pfälzisch. Kurt Beck, der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wurde außerhalb seiner Heimat nie ganz ernst genommen. Und wer an EU-Kommissar Günther Oettinger denkt, der hat unweigerlich dessen mittlerweile legendäre Rede in schwäbischem Englisch im Kopf. In der Schule wurde die Mundart den Kindern wie das Schreiben mit der linken Hand abtrainiert. Doch das hat sich längst geändert: Pädagogen tendieren dazu, die Dialekte zu fördern - und auch im Job kann die Mundart von Vorteil sein.

So klingt die Heimat

In vielen Schulen gibt es eigene Fächer, in denen die regionalen Spracheinschläge konserviert werden. Vorlesewettbewerbe auf Plattdeutsch oder Hessisch sind längst etabliert. In einer oberpfälzischen Realschule haben die Schüler sich gleich ein "Dialekteckerl" eingerichtet, in dem Redewendungen, Brauchtümer und die Zubereitung lokaler Spezialitäten gelehrt werden. Die Schriftstellerin Rita Falk schreibt Bestseller mit Titeln wie "Zwetschgendatschikomplott" oder "Grießnockerlaffäre", der Österreicher Andreas Gabalier stürmt mit einem "Liad für Di" die deutschen Charts. Zumindest kulturell ist Heimat längst kein Makel mehr, den es zu verstecken gilt, sondern ein Mehrwert, mit dem sich punkten lässt. Immer häufiger gilt das auch für die Arbeitswelt - zumindest in gewissen Situationen. Karl-Heinz Göttert hat dafür eine einfache Erklärung. Der Germanistikprofessor veröffentlichte 2011 das Buch "Alles außer Hochdeutsch", in dem er einen Streifzug durch die verschiedenen Dialekte unternahm. In einer globalisierten Welt, schreibt Göttert, sehne sich der Mensch nach Zugehörigkeit - und was könnte die besser verdeutlichen als ein Dialekt? Provinz ist offenbar kein Schimpfwort mehr, sondern eine Auszeichnung - und die macht sich sogar im Gehirn bemerkbar.

Tatsächlich gehen Forscher mittlerweile davon aus, dass ein Dialekt das Hirn genauso trainiert wie eine zweite Fremdsprache. So untersuchten der Psycholinguist Kyriakos Antoniou und ein Team von der Universität Zypern gemeinsam mit Napoleon Katsos von der Universität Cambridge, wie sich Dialekte auf die Fähigkeiten von Kindern auswirkten. Für die Studie verglichen die Forscher Kinder, die ein- oder zweisprachig aufwuchsen, mit jenen, die zwei verschiedene ...

