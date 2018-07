DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die US-Fluggesellschaft United Continental Holdings hat im zweiten Quartal trotz der gestiegenen Treibstoffkosten die Gewinnprognose übertroffen und den Ausblick erhöht. Die Bemühungen, Marktanteile zu gewinnen, hätten sich ausgezahlt, teilte das Unternehmen mit. United erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von 684 Millionen Dollar oder 2,48 Dollar pro Aktie, verglichen mit 821 Millionen Dollar oder 2,67 Dollar pro Aktie ein Jahr zuvor. Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn auf 3,23 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die erwarteten 3,07 US-Dollar. Zugleich hob United den Gewinnausblick für das Jahr an. Die höhere Zielvorgabe steht im krassen Gegensatz zu den Mitbewerbern. Den operativen Umsatz steigerte das Unternehmen auf 10,77 Milliarden Dollar nach 10 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten mit 10,72 Milliarden gerechnet. Die Nummer drei unter den US-Fluglinien will zugleich die Wachstumspläne drosseln und rechnet nun mit einer Kapazitätssteigerung in diesem Jahr von 5 Prozent, das liegt unter dem oberen Ende der Zielvorgabe vom Januar. Mit diesem Plan liegt United aber immer noch über dem vieler anderer Fluggesellschaften.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

13:45 Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:05 American Express Co, Ergebnis 2Q

22:08 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 Ebay Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -4,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.813,80 +0,09% Nikkei-225 22.832,77 +0,60% Hang-Seng-Index 28.141,56 -0,14% Kospi 2.287,92 -0,44% Shanghai-Composite 2.799,68 +0,06% S&P/ASX 200 6.240,70 +0,60%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Börsen folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. Rückenwind kommt auch vom festeren Dollar, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit von stark exportorientierten Unternehmen der Region verbessert. Hintergrund sind die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Darin plädierte er für weitere graduelle Zinserhöhungen angesichts eines positiven Wirtschaftsbilds und einer ermutigenden Entwicklung der Inflation. Stimmungsaufhellend dürfte darüber hinaus das zwischen der EU und Japan beschlossene Freihandelsabklommen Jefta wirken, zumal es um den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt zumindest etwas ruhiger geworden ist, wenngleich er weiter schwelt. Unter Druck stehen in Tokio Japan Tobacco, sie geben um gut 3 Prozent nach. Hintergrund ist laut Marktteilnehmern eine anstehende Parlamentsabstimmung über mögliche Rauchverbote in einigen Restaurants - eine Maßnahme, die im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio in zwei Jahren erfolgt.

US-NACHBÖRSE

United Continental übertraf im zweiten Quartal trotz gestiegener Treibstoffkosten die Gewinnprognose und erhöhte den Ausblick. Der Kurs hob darauf auf Nasdaq.com um 4,0 Prozent ab. Für die Aktie des Wettbewerbers Delta ging es um 1,1 Prozent nach oben, für American Airlines um 1,4 Prozent. CSX verteuerten sich um 3,2 Prozent nach gewinn- wie umsatzseitig übertroffenen Prognosen für das zweite Quartal. Interactive Brokers übertraf ebenfalls die Schätzungen der Experten an der Wall Street. Die Aktie profitierte davon aber nur leicht und stieg um 0,6 Prozent, nachdem sie zuvor in der regulären Sitzung um über 3 Prozent zugelegt hatte. Für Texas Instruments ging es dagegen um 1,4 Prozent nach unten. Mehr als übertroffene Umsatz- und Ergebniserwartungen wirkte sich hier auf den Kurs der Rücktritt von CEO Brian Crutcher aus. Er zieht damit die Konsequenz aus einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens. Ein Kursdebakel erlebten Sonic Automotive angesichts eines Abschlags von 13 Prozent. Der Autohändler sprach in seinem Zweitquartalsausblick von zunehmendem Margendruck wegen gesunkener Kaufanreize seitens Herstellern wie Honda und BMW.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.119,89 0,22 55,53 1,62 S&P-500 2.809,58 0,40 11,15 5,09 Nasdaq-Comp. 7.855,12 0,63 49,40 13,79 Nasdaq-100 7.403,89 0,63 45,99 15,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 706 Mio 710 Mio Gewinner 1.693 1.001 Verlierer 1.249 1.952 unverändert 125 109

Gut behauptet - Nach kleinen Verlusten drehten die Indizes ins Plus. Teilnehmer verwiesen auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, die Ängste vor einem zu straffen geldpolitischen Kurs besänftigten. Die Berichtsaison wartete derweil mit gemischten Ergebnissen auf. Die Technologiebörse Nasdaq lief dem Markt voraus, wobei der Nasdaq-Composite ein neuerliches Allzeithoch erreichte. Geschäftszahlen veröffentlichten unter anderem Unitedhealth, Johnson & Johnson (J&J) sowie Goldman Sachs. Goldman übertraf zwar die Erwartungen übertroffen, doch bemängelten Beobachter das schwache Abschneiden des Aktienhandels. Die Aktie verlor 0,2 Prozent. Die Zahlen von Unitedhealth wurden ebenfalls negativ aufgenommen; die Aktie fiel um 2,6 Prozent. J&J stiegen dagegen um 3,5 Prozent. Schon am Montag nach Börsenschluss in den USA hatte Netflix Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankamen. Die Aktie sackte um 5,2 Prozent ab, schloss damit aber nach Verlusten von zwischenzeitlich rund 14 Prozent klar über dem Tagestief.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 2,1 2,59 141,3 5 Jahre 2,77 1,4 2,75 84,2 10 Jahre 2,86 0,6 2,86 41,9

Am Anleihemarkt bauten die am Vortag bereits gestiegenen Renditen ihre Gewinne leicht aus vor dem Hintergrund des von US-Notenbankchef Powell bestätigten Zinserhöhungstrends. Zehnjährige Titel rentierten 1 Basispunkt höher bei 2,86 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:59 % YTD EUR/USD 1,1631 -0,2% 1,1659 1,1728 -3,2% EUR/JPY 131,49 -0,1% 131,63 131,75 -2,8% EUR/GBP 0,8885 -0,1% 0,8891 0,8858 -0,1% GBP/USD 1,3090 -0,2% 1,3114 1,3240 -3,2% USD/JPY 113,03 +0,1% 112,91 112,34 +0,4% USD/KRW 1131,00 +0,4% 1126,75 1126,10 +6,0% USD/CNY 6,7093 +0,0% 6,7065 6,6770 +3,1% USD/CNH 6,7375 +0,2% 6,7272 6,6945 +3,4% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8487 7,8486 +0,5% AUD/USD 0,7358 -0,4% 0,7385 0,7423 -5,9% NZD/USD 0,6759 -0,3% 0,6781 0,6831 -4,8% Bitcoin BTC/USD 7.451,67 +1,3% 7.353,91 6.708,04 -45,4%

Am Devisenmarkt zeigte der Dollar Stärke, insbesondere im Gefolge der Äußerungen von Fed-Chef Powell. Während am Aktienmarkt eher die taubenhaften Töne herausgelesen wurden, war es am Devisenmarkt umgekehrt. Vor allem Powells Zuversicht beim Blick auf die US-Wirtschaft und die Inflation stützte den Dollar auf breiter Front. Der Euro war zwar Tageshoch zunächst bis auf 1,1745 Dollar gestiegen, kam dann aber zurück und kostete im Späthandel nur noch rund 1,1660 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,56 68,08 -0,8% -0,52 +13,7% Brent/ICE 71,73 72,16 -0,6% -0,43 +11,1%

Am Ölmarkt blieb nach den drastischen Preisrückgängen vom Vortag eine nennenswerte Erholung aus. Flaue chinesische Wirtschaftsdaten hatten am Montag Befürchtungen geweckt, dass die Ölnachfrage aus dem Reich der Mitte konjunkturbedingt nachlassen könnte, hieß es. Daneben belastete die Spekulation, dass Russland und andere Ölförderer möglicherweise ihr Ölangebot ausweiten werden. Am Dienstag kamen daneben wieder Meldungen über neue Lieferausfälle in Libyen, die die Teilnehmer daran erinnerten, dass das Angebot keineswegs üppig ist. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI legte zum Settlement minimal um 2 Cent auf 68,08 Dollar zu. Die europäische Referenzsorte Brent stieg um 0,3 Prozent nach auf 72,02 Dollar. Im Späthandel bröckelten die Preise etwas ab, nachdem der US-Branchenverband API von einem leichten Anstieg der wöchentlichen Ölreserven berichtet hatte. Für die offiziellen Daten am späteren Mittwoch werden dagegen Rückgänge prognostiziert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,54 1.226,20 -0,1% -1,67 -6,0% Silber (Spot) 15,51 15,57 -0,4% -0,06 -8,4% Platin (Spot) 811,90 817,00 -0,6% -5,10 -12,7% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,7% -0,02 -18,3%

Gold war nicht gefragt. Der Preis für eine Feinunze fiel um 0,9 Prozent auf 1.228 Dollar. Anleger sehen angesichts steigender Leitzinsen in den USA wenig Kaufgründe für das zinslose Gold. Auch der feste Dollar drückte auf den Preis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Esther George, Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Kansas City, hat erneut für eine weitere Straffung der Geldpolitik plädiert. George, die derzeit nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US-Notenbank ist, sieht die US-Wirtschaft in exzellenter Verfassung, der Arbeitsmarkt sei eng und die Inflation stabil. Konjunkturelle Risiken sieht sie allerdings in einer Verschärfung der aktuellen Handelskonflikte. Zudem warnte die Kansas-Fed-Präsidentin vor möglichen Risiken, die im Finanzssystem schlummern könnten.

POLITIK USA

Mit einem Bekenntnis zu den eigenen Geheimdiensten hat US-Präsident Donald Trump die Wogen der Empörung über seinen Auftritt mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsinki zu glätten versucht. "Lassen sie mich völlig klar sein: (...) Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienstgemeinde, dass Russlands Einmischung in die Wahl 2016 stattgefunden hat", sagte Trump. Trump hatte sich am Vortag an der Seite Putins in einer Weise geäußert, die auf starke Zweifel an den US-Geheimdiensterkenntnissen hindeutete, wonach Russland für die Cyberattacken verantwortlich ist.

IRAN

Teheran hat beim Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage gegen die USA wegen der Wiederverhängung und Verschärfung von Strafmaßnahmen eingereicht. Deutsche und andere europäische Unternehmen müssen derweil davon ausgehen, dass es für sie keine Ausnahmen von den US-Sanktionen gegen den Iran geben wird. Washington hat laut AFP eine gemeinsame Forderung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens nach Ausnahmen zurückgewiesen.

NORDKOREA

US-Präsident Donald Trump sieht keine Eile für die Denuklearisierung Nordkoreas. "Wir haben kein Zeitlimit, wir haben kein Tempolimit", sagte Trump. Die Gespräche dauerten an und liefen sehr, sehr gut.

INFLATION MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im Juni zum Vorjahr um 0,8 Prozent gestiegen, weniger stark als mit 1,4 Prozent geschätzt.

ALPHABET

droht eine Milliardenstrafe der EU-Kommission. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird Kreisen zufolge voraussichtlich am Mittwoch verkünden, dass Google seine marktbeherrschende Stellung bei seinem Android-Betriebssystem für Smartphones ausgenutzt habe.

BHP BILLITON

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Eisenerzförderung um 3 Prozent gesteigert. Die australischen Minen des Konzerns förderten Rekordmengen des Rohstoffs. Auch die Kupferproduktion stieg, während die Erdölförderung sank.

PSA

erwägt im Falle von US-Strafzöllen auf Autos einen Markteinstieg in Kanada statt in den USA. "Die Zölle hätten einen Einfluss darauf, wie schnell und zu welchem Preis wir auf den US-Markt zurückkehren", sagte PSA-Nordamerika-Chef Larry Dominique.

TEXAS INSTRUMENTS

Unternehmenschef Brian Crutcher hat nach nicht einmal mehr zwei Monaten im Amt seinen Hut genommen. Crutcher sei zurückgetreten, weil er gegen den internen Verhaltenskodex verstoßen habe, teilte der US-Chipkonzern mit. Dabei gehe es um persönliches Fehlverhalten Crutchers, das unethisch gewesen sei, aber nichts mit dem operativen Geschäft oder der Unternehmensstrategie zu tun habe. Texas Instruments gab zudem die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt. Demnach legten die Erlöse um fast 9 Prozent auf 4,02 Milliarden US-Dollar zu.

