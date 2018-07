Tagesgewinner war am Dienstag Yingli Green mit 11,18% auf 0,37 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 125,77%) vor Phoenix Solar mit 7,46% auf 0,05 (0% Vol.; 1W -2,00%) und Aumann mit 6,31% auf 57,30 (91% Vol.; 1W 1,06%). Die Tagesverlierer: Fingroup mit -14,19% auf 1,27 (223% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,19%), Mologen mit -7,29% auf 0,81 (69% Vol.; 1W -5,46%), FE Ltd mit -6,67% auf 0,01 (0% Vol.; 1W -12,50%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (28828,44 Mio.), BP Plc (27468,35) und Rio Tinto (22972,01). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Klondike Gold (654%), Evonik (309%) und Bertelsmann (234%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Steinhoff mit 134,18%, die beste ytd...

