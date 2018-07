DAX-Analyse am Morgen: Von Null auf Hundert

Lange Zeit sah es gestern ganz danach aus, als ob der DAX einen weiteren Tag vor sich hin dümpeln würde. Doch am Nachmittag kam plötzlich Bewegung in die Kurse: Binnen weniger Minuten schraubte sich der DAX auf das Tageshoch bei 12.688 Punkten und brachte mit der Schlussglocke ein Plus von 0,8% über die Ziellinie. Nachbörslich drehten die Blue Chips dann sogar noch weiter auf und ließen erstmals seit dem 21. Juni die 12.700er-Marke hinter sich. Aus charttechnischer Sicht könnte damit nun der Knoten geplatzt sein:

