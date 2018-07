Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zum Rundfunkbeitrag. In der Verhandlung im Mai hatten die Richter kritisch hinterfragt, ob der Beitrag alle Zahler in gleichem Maße belastet.

Der Rundfunkbeitrag von derzeit 17,50 Euro im Monat wird seit 2013 für jede Wohnung erhoben - unabhängig davon, ob es dort einen Fernseher oder ein Radio gibt. Ob das rechtmäßig ist und ob es im Falle von Zweitwohnungen und Mietwagen Sonderregelungen bedarf, entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht.

Die Finanzierung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks über Beiträge oder Gebühren steht in Karlsruhe nicht zur Debatte. In der Verhandlung im Mai hatten die Richter aber kritisch hinterfragt, ob der Beitrag alle Zahler in gleichem Maße belastet.

Im Kern geht es um zwei Fragen: Zum einen muss das höchste deutsche Gericht feststellen, ob es sich bei dem Beitrag nicht vielmehr um eine Steuer handelt. Wäre dies der Fall, hätten die Länder, die den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aufgesetzt haben, keine Gesetzgebungskompetenz. Zum zweiten muss geklärt werden, ob es zulässig ist, den Beitrag von derzeit monatlich 17,50 Euro pro Haushalt beziehungsweise ...

