Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 162,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,35 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden Bundesanleihen nach wie vor durch den schwelenden Handelskonflikt führender Industriestaaten gestützt. Am Dienstag hatte sich US-Notenbankpräsident Jerome Powell bei einer Anhörung vor dem US-Senat für den freien Handel ausgesprochen. Zuvor hatten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump die Handelskonflikte mit China und der EU angeheizt.

Zur Geldpolitik wiederholte Powell zuletzt gemachte Aussagen. Aus heutiger Sicht seien weitere graduelle Leitzinsanhebungen angemessen. Im Handelsverlauf steht die zweite Schätzung für die Preisentwicklung in der Eurozone im Juni am späten Vormittag auf dem Programm. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnet nicht mit einer wesentlichen Veränderung im Vergleich zur ersten Schätzung.

Ab dem Nachmittag dürfte sich das Interesse der Anleger am deutschen Rentenmarkt stärker auf die USA richten. Auf dem Programm stehen Daten zur Entwicklung des amerikanischen Immobilienmarktes und am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed./jkr/tos/fba

ISIN DE0009652644

