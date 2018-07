FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus des Vortages geht es für den DAX-Future am Mittwoch im frühen Handel noch ein paar Punkte nach oben. Klar positiv ist, dass der Kontrakt am Vortag die Widerstandszone bei 12.590 bis 12.630 Punkten mit Schwung nach oben verlassen und damit seine Konsolidierung beendet hat. Dieser Bereich gilt nun als Unterstützung, die nicht unterschritten werden sollte. Nun gilt es, das Gap bei 12.764 Punkten zu schließen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 5,5 auf 12.698,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.711 und das -tief bei 12.689,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.349 Kontrakte.

July 18, 2018

