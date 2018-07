US Regulatoren haben der amerikanische Kryptobörse Coinbase genehmigt als Börsenmakler zu agieren. Das bedeutet, dass Coinbase in der Lage sein wird, auf Blockchain basierende Token anzubieten, welche als Wertpapiere klassifiziert sind. Im vergangenen Monat erhielt die Börse von San Francisco eine Broker-Dealer-Lizenz (BD), eine alternative Handelssystemlizenz (ATS) und eine registrierte Anlageberaterlizenz (RIA) für den Kauf von Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. und Digital Wealth ...

