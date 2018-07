Basel - Novartis scheint die Negativmeldungen der jüngsten Vergangenheit erst einmal hinter sich gelassen zu haben. Der Pharmakonzern ist im zweiten Quartal 2018 solide gewachsen und zeigt sich auch beim Blick nach vorne zuversichtlich, die gesteckten Ziele womöglich am oberen Ende der Spanne zu erreichen. Wichtig ist dabei, dass die Augensparte Alcon weiter auf Erholungskurs bleibt und bei den Hoffnungsträgern der positive Trend des zweiten Quartals anhält.

"Es ist aus heutiger Sicht gut möglich, dass wir das Jahr 2018 am oberen Ende unsere Zielbandbreite abschliessen", erklärt denn auch Novartis CEU Vas Narasimhan am Mittwoch während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern strebt auf Gruppenebene zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das operative Kernergebnis soll gleichzeitig um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen.

Gewinn getrieben durch Sondereinfluss

Im zweiten Quartal hat Novartis dies bereits mehr erreicht: Zwischen April und Juni erzielte der Konzern Nettoumsätze in Höhe von 13,2 Milliarden US-Dollar - ein Plus 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 5%. Das operative Ergebnis steigerte der Konzern um 9 Prozent auf 2,5 Milliarden ...

