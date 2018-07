Gegen die Sanktionen der USA zieht der Iran nun vor das UN-Gericht. Die Islamische Republik bezieht sich dabei auf einen über 60 Jahre alten Vertrag.

Der Iran zieht wegen der Sanktionen der USA vor Gericht. In ihrer Klage argumentiere die Islamische Republik, dass von den USA verhängte Strafmaßnahmen gegen den Freundschaftsvertrag von 1955 verstießen, teilte der Internationale Gerichtshof in Den Haag am Dienstag mit. Der Iran fordere die vorläufige Aufhebung der Sanktionen, bis detaillierte Argumente ausgetauscht werden könnten.

Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Anhörung vor dem höchsten Justizorgan der Vereinten Nationen (UN) sein, in der sich die USA gegen die Klage wehren dürften. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

"Der Iran ist der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, während die USA Verachtung für Diplomatie und rechtliche Verpflichtungen zeigen", erklärte Irans Außenminister Dschawad Sarif mit Blick auf die Klage. Darin wirft die Teheraner Führung den USA vor, gegen verschiedene Abmachungen ...

