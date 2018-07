Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einigem Streit über den Preis hat das Weiße Haus zwei neue US-Präsidentenmaschinen Air Force One bei Boeing bestellt. Der Kaufpreis liegt bei insgesamt 3,9 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Mitteilung des Pentagon hervorgeht. "Boeing hat uns einen guten Deal gemacht", sagte US-Präsident Donald Trump dem Sender CBS. Boeing wollte sich am Dienstag nicht zu der Order äußern.

Trump hatte nach seiner Wahl zum US-Präsidenten die Kosten für die Maschinen, damals standen 4 Milliarden Dollar im Raum, als zu hoch kritisiert.

Statt des bisher blau-weißen Farbschemas soll die neue Maschine künftig alle Farben der US-Flagge aufweisen. "Sie wird rot, weiß und blau, was ich für angemessen halte", sagte Trump nun. Die beiden Maschinen sollen bis Ende 2024 ausgeliefert werden.

