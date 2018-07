Die Commerzbank hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern komme in Fahrt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien auf ganzer Breite stark gewesen und der Ausblick sei angehoben worden. Die Aktien erschienen im Vergleich zu Branche zu niedrig bewertet./mis/la Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-18/09:34

ISIN: DE000EVNK013