Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) trat gestern lange Zeit auf der Stelle, so die Analysten der Helaba. In dieser Phase habe man den Eindruck bekommen können, dass der Index so uninspiriert aus dem Handel gehen würde wie er gestartet sei. Aber weit gefehlt. Am Nachmittag habe US-Notenbankchef Powell bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats für Konjunkturoptimismus gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...