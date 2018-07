Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel fester. Nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell mit seiner Rede vor dem Kongress am Dienstag wieder für etwas Ruhe im Markt sorgte, können sich die Anleger voll der laufenden Berichtssaison widmen. Diese hat am heutigen Mittwoch beim Schwergewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...