Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Berkshire Hathaway -0,83% auf 190,41, davor 8 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 186,02 auf 192), Sartorius -1,53% auf 141,7, davor 8 Tage im Plus (9,1% Zuwachs von 131,9 auf 143,9), Immofinanz 0% auf 22,5, davor 7 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 21,22 auf 22,5), windeln.de +4,55% auf 1,15, davor 7 Tage im Minus (-21,43% Verlust von 1,4 auf 1,1), Fingroup -14,19% auf 1,27, davor 6 Tage ohne Veränderung , Tomorrow Focus -0,86% auf 3,465, davor 5 Tage im Plus (4,64% Zuwachs von 3,34 auf 3,5), Manz +2,86% auf 36, davor 5 Tage ohne Veränderung , Heineken -0,48% auf 90,56, davor 4 Tage im Plus (3,72% Zuwachs von 87,74 auf 91), ADVA Optical Networking 0% auf 6,355, davor 4 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 6,28 auf 6,36), Schaeffler +0,9% auf 11,165,...

