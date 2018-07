Die Software AG meldet heute vorläufige Zahlen für das zweite Quartal. Unter dem Eindruck von negativen Währungseffekten (in Höhe von 9,5 Mio. €) landete der Gesamtumsatz bei 205,7 Mio. € und damit leicht unter dem Vorjahresquartal (207,4 Mio. €). Währungsbereinigt wäre man auf einen Umsatzzuwachs von ca. 4 % gekommen. Kräftiges Wachstum gab es im Bereich DBP Cloud & IoT (+ ca. 52 %), aber dieser Bereich ist leider noch so klein, dass dies in der Gesamtrechnung kaum etwas bewegt. Insgesamt war der Umsatz im Segment DBP nur um ungefähr 3 % höher, im Geschäftsbereich A&N schaffte man nur eine minimale Steigerung, im Consulting-Segment war der Umsatz um etwa 9 % rückläufig. Damit lässt das Unternehmen in der Gesamtrechnung etwas an Dynamik vermissen. Positiv ist zumindest der etwa 9 %-ige Anstieg beim Ebit, womit auch die Ebit-Marge sich von 23,2 auf 25,4 % erhöhte. Es wäre schön, wenn der künftige Chef Sanjay Brahmawar dem Unternehmen etwas mehr Dynamik einhauchen könnte.



