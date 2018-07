Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel fester. Nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell mit seiner Rede vor dem Kongress am Dienstag wieder für etwas Ruhe im Markt sorgte, können sich die Anleger voll der laufenden Berichtssaison widmen. Diese hat am heutigen Mittwoch beim Schwergewicht Novartis gute Zahlen geliefert.

Fed-Chef Powell habe mit seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat für "keine Überraschungen" gesorgt, heisst es in einem Kommentar. Powell tritt weiter für ein mässiges Tempo bei künftigen Zinsschritten ein und sieht keine Anzeichen für eine steigende Inflation. Zudem erklärte er, höhere Zölle wären schlecht für die US-Wirtschaft aber auch für andere Länder. Das beruhigte die Investoren, deren Gemüter in jüngster Zeit durch überraschende Äusserungen und Aktionen von US-Präsident Donald Trump immer wieder in Wallung gebracht ...

