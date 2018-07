Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ILIFE, ein weltbekannter Hersteller von Saugrobotern, verkündet den weltweiten Verkaufsstart des "A7" auf Amazon und AliExpress als weiteres Premium-Model seiner A-Serie. Der A7 ist mit dem Gen 3 CyclonePower-Reinigungssystem ausgestattet, das bei ILIFEs Topmodell "A8" zum Einsatz kommt (präsentiert auf der diesjährigen CES).



Mit dem CyclonePower-Reinigungssystem meistert der A7 komplexe Reinigungsaufgaben mit hoher Reinigungseffizienz. Der A7 ist als praktische häusliche Reinigungslösung konzipiert und soll Teil der Familie werden. Er nimmt dem Nutzer das Denken ab und erledigt die Reinigungsarbeit vollkommen autonom. Intelligent, mitdenkend und hocheffizient: Der A7 ist ein "Saugroboter mit Verstand".



Herausragende Reinigungsleistung: Gen 3 CyclonePower-Reinigungssystem



Ausgestattet mit dem Gen 3 CyclonePower-Reinigungssystem, dreifachen Seitenbürsten, einer schwimmend gelagerten Rollenbürste und hoher Saugleistung, zieht der A7 methodisch seine Bahnen und reinigt tief und gründlich in einem einzigen Vorgang.



- Seitenbürsten: Mittellange elastische Borsten haben die perfekte Größe, um Staub aufzunehmen. - Schwimmend gelagerte Rollenbürste: Passt sich intelligent der Bodenhöhe an für eine effektive Schmutzaufnahme und gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden. - Hohe Saugleistung: Der vollständig abgedichtete Luftkanal basiert auf den Grundlagen der Aerodynamik. Er reduziert den Luftwiderstand und bietet hohe Saugleistung.



Mit vier Reinigungsmodi passt sich der A7 individuellen Bedürfnissen an. Im Modus "Bahn" zieht der A7 methodisch seine Bahnen, um eine möglichst große Bodenfläche zu reinigen. Im Modus "Max" wird der Roboter mit maximaler Saugleistung betrieben. Dies eignet sich für den ersten gründlichen Saugvorgang oder bei hoher Verschmutzung. Der Modus "Kantengenau" fährt die Ecken und Kanten entlang der Wand ab, wo sich besonders viel Schmutz und Haare ablagern. Der Modus "Punktuell" reinigt eine bestimmte Fläche mit hoher Saugleistung.



Intuitive Anzeige und Bedienung



Mit dem A7 setzt ILIFE neue Maßstäbe bei Gebrauchstauglichkeit und genereller Anwendung von künstlicher Intelligenz bei der häuslichen Reinigung. Das LCD-Display gibt Auskunft über den Status des A7, während das IPX4-zertifizierte mechanische Bedienfeld gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt ist.



Der A7 kann über eine multifunktionelle App, per Fernbedienung oder durch Betätigung der Gerätetaste aktiviert werden. Über die Gerätetaste kann man den Timer einstellen, den Reinigungsmodus auswählen oder wechseln und das Gerät aufladen. Das macht den A7 zu einem kinderfreundlichen Saugroboter. Die Fernbedienung besitzt eine Reichweite von 8 m und empfängt Signale entlang einer geraden Strecke. Diese intuitive Bedienoption eignet sich speziell für ältere Nutzer. Wenn der A7 mit dem WiFi verbunden wird, kann der Nutzer den A7 über eine App steuern (Timer einstellen, Reinigungsmodi auswählen, Standort des A7 bestimmen oder Reinigungsprotokolle und Zubehörstatus kontrollieren).



Ausgeklügeltes Design:



- Großer Staubtank mit High-Performance-Filtern: Der Staubtank hat eine Kapazität von 600 ml und muss weniger selten geleert werden, was die Betriebszeit des A7 verlängert. Die dreilagigen High-Performance-Filter binden und filtern mehr Staub. - Intelligente Anti-Stuck-Funktion: Der A7 verfügt über 15 OBS-Detektoren in den Bugrädern sowie in und am Stoßschutz. So kann er sich schnell befreien, wenn er zwischen Möbelstücken stecken bleibt. - Ultraflaches Design: Mit einer Bauhöhe von nur 7,6 cm gelangt der A7 problemlos unter Möbelstücke, einschließlich Betten und Sofas. - IML-Technologie: Mit seinem schwarzen Sicherheitsglas strahlt der A7 zeitlose Eleganz aus. Dank IML-Technologie ist das Sicherheitsglas extrem beständig gegen Kratzer und Abrieb und behält seine Farbe und seinen Glanz für lange Zeit.



Verkauf



Den ILIFE A7 gibt es ab sofort auf AliExpress und Amazon USA, UK und Frankreich zu kaufen. Amazon Japan, Spanien und Kanada werden in Kürze folgen.



Informationen zu ILIFE



Das Hightech-Unternehmen ILIFE mit Sitz in Shenzhen (China) besteht seit 2007 und ist auf robotergestützte Reinigungstechnik spezialisiert. Nach dem erfolgreichen Vorstoß auf den Weltmarkt hat ILIFE in über 30 Ländern und Regionen ein Vertriebsnetz aufgebaut, über das es das Verbrauchersegment rund um den Globus mit hochwertigen und kosteneffektiven automatisierten Produkten beliefert.



"ILIFE" ist eine Kombination aus "I" und "LIFE" und will das Streben jedes Menschen nach einem besseren Leben ausdrücken. Seit zwanzig Jahren helfen Reinigungsroboter Millionen Menschen auf der ganzen Welt dabei, ihre Wohnräume sauber zu halten. Als Weltmarktführer bei Saugrobotern setzt sich ILIFE für ein Smart-Home-Ökosystem ein, das durch künstliche Intelligenz ein Höchstmaß an Lebensqualität bietet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.iliferobot.com.



