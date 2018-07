Es ist zwar erst zwei Tage, dass wir Palladium an dieser Stelle das letzte Mal thematisierten, aber die aktuellen Entwicklungen machen es erforderlich, noch einmal einen Blick auf das Edelmetall zu werfen. In unserer letzten Kommentierung vom 16.07. mit dem Titel "Palladium - Lage bleibt brenzlig" hieß es in Bezug auf Palladium: "[…] Das Edelmetall oszillierte zuletzt innerhalb einer ...

