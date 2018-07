Wien (www.anleihencheck.de) - Die japanische Sumitomo Mitsui preiste eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+55 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Citigroup habe eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt gebracht und diese bei MS+100 BP gepreist (EUR 1, 75 Mrd., 8NC7). Einen Covered Bond (CB) habe die National Bank of Canada platziert (EUR 750 Mio., 5J, MS+3 BP). Die niederländische Bank Nederlandse Gemeenten habe eine Senior Unsecured Anleihe (BNG 0,75% 2028) um EUR 750 Mio. auf EUR 1,25 Mrd. aufgestockt (MS-7 BP). Im Corporate High-Yield Segment habe Altice gestern die erwartete USD/ EUR Dual Tranche gepreist (USD 1,75 Mrd.; 8,5NC3,5; EUR 1 Mrd.; 8,5NC3,5). ...

