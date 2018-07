wikifolio.com startet eine Kooperation mit dem Vermögensverwalter Werthstein. Demnach setzt Werthstein seine für die Vermögensverwaltung entwickelten Investmentthemen ab sofort auch in wikifolios um. Außerdem werden wikifolio-Zertifikate Teil des Angebots der Vermögensverwaltung und stehen Werthstein-Kunden zur Diversifikation zur Verfügung. Themen, die Menschen begeistern Anleger können Themen wie beispielsweise "Fahren ohne Fahrer", "Der Kampf gegen den Zucker" oder "Weltraumtechnologie-Aktien" über wikifolio-Zertifikate in ihr eigenes Depot aufnehmen. Die besicherten wikifolio-Zertifikate sind an der Börse Stuttgart gelistet und können bei nahezu jeder Bank gehandelt werden. Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com freut...

