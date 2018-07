Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die freundliche Tendenz an Europas Börsen setzt sich am Mittwoch fort. Unterstützung bekommen die Aktienindizes zum einen von der Wall Street, dort erreichte der Nasdaq-Composite ein neuerliches Allzeithoch. Zudem stützt der Euro, der seit Dienstagmittag zur Schwäche tendiert. Am Morgen fällt der Euro weiter auf nun 1,1623 Dollar nach Wechselkursen um 1,1660 am Vorabend. Die Berichtssaison hat derweil bisher nicht negativ überrascht und sollte daher auch weiter stützend wirken.

Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 3.479 Punkte. Für den DAX geht es um 0,9 Prozent auf 12.769 nach oben. Charttechnisch hat sich die Lage für den DAX deutlich verbessert. Er hat am Vortag die Widerstandszone von 12.550 bis 12.620 überwunden. Zudem wurde das Doppeltop aus dem Mai bzw. Juni abgearbeitet. Nun rückt für den Index die 200-Tagelinie in den Blick, die aktuell bei 12.777 Punkten verläuft. Diese gilt nun als nächste Hürde auf dem Weg nach oben.

Zahlen von Novartis und ASML kommen gut an

Novartis steigen um 2,9 Prozent. Positiv bewerten die Analysten von Berenberg den Umsatz im zweiten Quartal, der 2 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Der Gewinn je Aktie habe dagegen keine Überraschung geliefert. Ein Blick auf die Bereiche zeige, dass Innovative Medicines mit Cosentyx geliefert habe.

Gut kommen die 2018er Produktionsdaten von BHP Billiton an der Börse an, für die es in London um 2,3 Prozent nach oben geht. Das Unternehmen steigerte die Kupferproduktion um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Erdölförderung sank dagegen leicht. Auch der 2019er Ausblick erfüllt die Erwartungen.

Nach Zahlenausweis ziehen ASML um 4,9 Prozent an. Der Ausrüster für die Chipindustrie hat im zweiten Quartal die Erlöse gegenüber dem Vorquartal um ein Fünftel auf 2,74 Milliarden Euro gesteigert. ASML hatte sich selbst 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro als Ziel gesetzt. Das Ergebnis lag bei 584 Millionen, Analysten hatten ASML lediglich 529 Millionen Euro zugetraut.

Easyjet und United stützen Sentiment für Airlines

Easyjet gewinnen 2,8 Prozent. Die Billigfluglinie profitierte im dritten Quartal von einer guten Nachfrage auch in Folge der Insolvenz der Ferienfluggesellschaft Monarch. Easyjet wird optimistischer und erwartet nun den Vorsteuergewinn in einer Spanne zwischen 550 und 590 Millionen Pfund nach 530 bis 580 zuvor. Im Airline-Sektor kommen die Geschäftszahlen gut an, das Sentiment wird auch gestützt von guten United-Zahlen: Lufthansa gewinnen 2,2 Prozent und IAG 0,9 Prozent.

Nach Geschäftszahlen drehen Software nach anfänglichen Aufschlägen kräftig ins Minus und verlieren nun 4,5 Prozent nach. Das Darmstädter TecDAX-Unternehmen verdiente unter dem Strich 42,2 Millionen Euro und damit deutlich zwar mehr als erwartet. Zudem bestätigte das Unternehmen für das Geschäftsjahr die Ergebnismarge zwischen 30 und 32 Prozent. Anleger stören sich aber offenbar an der Entwicklung der IoT-Sparte - hier sind laut DZ Bank die Erlöse mit 5,3 Millionen deutlich unter der Prognose von 7,4 Millionen geblieben.

Für die Aktie der Tele2 AB geht es im frühen Handel um über 12 Prozent nach oben. Positiv kommt an, dass das schwedische Telekommunikationsunternehmen im zweiten Quartal den Nettogewinn um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert hat. In der Folge zeigt sich das Unternehmen optimistischer für das Jahr, es erwartet nun ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von 6,8 bis 7,1 Milliarden Kronen nach 6,5 bis 6,8 Milliarden zuvor.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.478,98 0,62 21,48 -0,71 Stoxx-50 3.096,77 0,64 19,60 -2,55 DAX 12.769,23 0,85 107,69 -1,15 MDAX 26.897,52 0,81 216,05 2,66 TecDAX 2.874,12 0,79 22,48 13,64 SDAX 12.290,74 0,39 47,75 3,40 FTSE 7.663,28 0,48 36,95 -1,14 CAC 5.454,82 0,60 32,28 2,68 Bund-Future 162,96% 0,19 2,73 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1623 -0,31% 1,1638 1,1663 -3,3% EUR/JPY 131,42 -0,16% 131,49 131,59 -2,9% EUR/CHF 1,1658 -0,03% 1,1661 1,1653 -0,5% EUR/GBP 0,8883 -0,09% 0,8885 1,1279 -0,1% USD/JPY 113,07 +0,14% 112,99 112,82 +0,4% GBP/USD 1,3085 -0,22% 1,3096 1,3156 -3,2% Bitcoin BTC/USD 7.422,85 +0,9% 7.436,02 6.768,95 -45,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,28 0,28 -0,15 USA 2 Jahre 2,61 2,61 0,72 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,58 68,08 -0,7% -0,50 +13,7% Brent/ICE 71,63 72,16 -0,7% -0,53 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,66 1.226,20 -0,2% -2,54 -6,1% Silber (Spot) 15,46 15,57 -0,7% -0,11 -8,7% Platin (Spot) 809,20 817,00 -1,0% -7,80 -12,9% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,7% -0,02 -18,3% ===

