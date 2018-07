Novartis profitiert von neuen Medikamenten

Na bitte, es geht doch. Neue Medikamente helfen. Nicht nur Patienten sondern auch den Pharmakonzernen. Bestes Beispiel ist Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267). Die Schweizer bilanzieren wieder besser, haben aber weiterhin noch viel zu tun.

Ein Wachstumsschub durch neue Medikamente könnte den Schweizer Konzern wieder auf Linie bringen. Im zweiten Quartal sorgte die anziehende Nachfrage nach den Hoffnungsträgern Cosentyx gegen Schuppenflechte und Entresto gegen Herzversagen für ein Plus beim bereinigten operativen Gewinn. Währungsbereinigt standen sieben Prozent auf 3,54 Milliarden Dollar zu Buche. Im Gesamtjahr peilt Novartis hier ein Plus um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag an. Sorgenfalten bekommt derweil der CEO Narasimhan beim Generika-Geschäft. Die Tochter Sandoz kämpft nach wie vor mit dem anhaltenden Preisdruck in den USA, ein kleiner Umsatzrückgang war die Folge. Die ganze Bilanz von Novartis gibt es hier.

