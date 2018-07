René Rautenberg GmbH: ER Secure profitiert vom Inkrafttreten der DSGVO DGAP-News: René Rautenberg GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Zwischenbericht René Rautenberg GmbH: ER Secure profitiert vom Inkrafttreten der DSGVO 18.07.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zum zweiten Quartal 2018 mehr als 2.300 Kunden - Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie das Thema DSGVO selbst lösen müssen - Ein externer Datenschutzbeauftragter kann für kleine bis mittelständische Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung sein München (18. Juli 2018). Das mittelständische Unternehmen ER Secure mit seinem eigens entwickelten Datenschutz-Management-Tool hat im zweiten Quartal knapp über 1.500 Neukunden gewonnen. Gut zwei Monate nach Inkrafttreten der neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreut ER Secure nach eigenen Angaben damit mehr als 2.300 Unternehmen, um gemeinsam mit ihnen die geforderten Vorgaben des EU-Gesetzgebers unternehmensübergreifend zu realisieren. "Firmen haben erkannt, dass sie die DSGVO selbst umsetzen müssen. Das Thema kann nicht 1:1 an einen externen Dienstleister weitergegeben werden. Firmen müssen Zeit investieren, um Inhouse-Lösungen zu entwickeln", erklärt Datenschutzexperte René Rautenberg von ER Secure. Laut Rautenberg nutzen viele Firmen Datenschutz-Management-Tools wie von ER Secure. Mit Hilfe von Fragebögen, Aufgaben und Checklisten und Videoanleitungen können sie so auf ihr Unternehmen zugeschnitten schrittweise alle Anforderungen prüfen, anpassen und dokumentieren. Nach seinen Erfahrungen haben besonders kleine Unternehmen Ressourcenprobleme, das Thema anzugehen. Ihnen rät er dennoch, jetzt die Hausaufgaben zu machen. "Viele Prozesse sind Fleißarbeit. Gleichzeitig sollten gerade kleine Unternehmen nicht den Fehler begehen und das Thema auf jemand abwälzen, der gerade verfügbar ist. DSGVO betrifft alle Unternehmensbereiche und sollte von jemanden angegangen werden, der komplex und vernetzt denken kann." Datenschutz-Management-Software befähigt kleine wie mittelgroße Unternehmen dabei, sämtliche Bereiche individuell an das neue DSGVO-Regelwerk anzupassen. René Rautenberg: "Unser stabiles Wachstum zeigt, das Unternehmen das Thema Datenschutz ernst nehmen und die Herausforderungen bewältigen wollen." Ein externerer Datenschutzbeauftragter kann gerade für kleine bis mittelständische Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Über ER Secure ER Secure ist ein Datenschutz-Managementsystem. Die Plattform unterstützt Unternehmen, die geforderten Vorgaben des EU-Gesetzgebers schnell und unkompliziert zu realisieren. Ziel ist es, dass Unternehmen durch eLearning-Tools intern selbst einen rechtssicheren Datenschutz implementieren. Gegründet wurde die Plattform von René Rautenberg, der bereits seit mehr als zehn Jahren ausgebildeter Datenschutzexperte ist und die Themen IT-Sicherheit mit Datenschutz kombiniert. Darüber hinaus können Unternehmen über ER Secure auf einen Online-Datenschutzbeauftragten zugreifen, um notwendige rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Die René Rautenberg GmbH zählt mit mehr als 20 Mitarbeitern und über 2.300 Kunden zu den führenden Anbietern auf diesem Gebiet. www.er-secure.de Pressekontakt SCRIVO PUBLIC RELATIONS Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München tel: +49 89 45 23 508 15 mobil: +49 1512 1731447 fax: +49 89 45 23 508 20 email: tristan.thaller@scrivo-pr.de web: www.scrivo-pr.de 18.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705681 18.07.2018

