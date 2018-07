Jena - ESET wird Teil der Advisory Group für Internetsicherheit von Europol. Das Beratungsgremium ist Teil des Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. ESET wird in ihm durch Righard Zwienenberg vertreten. Der Branchenveteran ist Senior Research Fellow bei dem europäischen Sicherheitsunternehmen.

"ESETs Aufgabe ist der Schutz von Millionen von Nutzern. Dazu gehört, dass wir über Cyberkriminalität aufklären und Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. In einigen Fällen arbeiten wir hierfür mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Online-Kriminelle zur Strecke zu bringen", sagt Righard Zwienenberg. "Unser Wissen können wir jetzt im Rahmen des Gremiums einbringen, um an der Bekämpfung von Cyberkriminalität und dem Schutz der Menschen mitzuarbeiten. Wir sind stolz, als grösstes in der Europäischen Union beheimatetes IT-Security-Unternehmen, die EU-Strafverfolgungsbehörde im Bereich Cyberkriminalität zu beraten." Der Senior Research Fellow stammt aus Den Haag, dort befindet sich auch der Hauptsitz von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union.

Europol hat das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität eingerichtet, um die Schlagkraft ...

