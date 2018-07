Grund für das leicht tiefere Ergebnis seien unter anderem gestiegene Lohnkosten und Investitionen in digitale Technologien. Zudem schlug eine erste Abschreibung auf den Neubau in Giswil auf den Geschäftserfolg. Die Bilanz- und Erfolgszahlen nach sechs Monaten hätten die Erwartungen erfüllt, teilt die Bank am Mittwoch mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...