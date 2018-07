Linz (www.anleihencheck.de) - Die Umkehrung der Zinsstrukturkurve in den USA könnte der Vorbote für eine Rezession sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Abstand zwischen den Renditen der 10-Jährigen und 2-jährigen Staatsanleihen sei auf ein Elfjahrestief gefallen. Dadurch habe sich ein US-Notenbanker für verzögerte Zinsanhebungen, entsprechend der Konjunkturentwicklung, ausgesprochen. Die US-Industrie zeige ein positive Tendenz und habe den EUR/USD-Kurs von über 1,1700 auf 1,1635 bringen können. Die Aussichten seien folgende: Voraussichtliche Bodenbildung um 1,1600 und eine leicht positive EUR/USD-Tendenz. (18.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...