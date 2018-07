Das in Hongkong ansässige Unternehmen Monaco hat nach dem Kauf der Crypto.com-Domain eine neue Marke eingeführt und eine neue MCO Visa-Kryptowährungskarte angekündigt.

Neue Krypto-Debitkarte

Während einer Rede bei der TechCrunch-Konferenz in der Schweizer Krypto Valley in Zug sprach Chris Marsalek, Mitbegründer und Leiter von Crypto.com, über die neue MCO Visa Krypto-Karte. In einem Interview mit CNN demonstrierte Marsalek den Kauf von Kaffee mit der neuen Karte und erklärte, dass die ... (Bitcheck)

