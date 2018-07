FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 164 (171) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1725 (1750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 140 (185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PL TARGET TO 170 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 40 (65) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 70 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RANDGOLD RESOURCES TARGET TO 6350 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 975 (935) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 110 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 260 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1120 (1130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BERNSTEIN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6680 (6481,11) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BERKELEY PRICE TARGET TO 3433 (3579) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MINING SEKTOR WEGEN CHINA-SORGEN TO 'UNDERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PT TO 2100 (2200) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3950 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES ASCENTIAL PLC WITH 'BUY' - TARGET 560 PENCE - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5050 (5150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 537 (561) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 721 (591) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6700 (6300) PENCE - 'OUTPERFORM'



