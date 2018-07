Baden-Baden (ots) - Spaß-Urlauber mit bereits gebuchten Reisen werden sich ärgern: Europas Fluggesellschaft Nummer 1 legt exklusiv für den deutschen Reisemarkt "Party Deals" auf - drei Nächte lassen sich nah am Strand selbst in der Hochsaison bereits für 199 Euro inklusive Flug, Übernachtung und Transfers buchen.



"Spar Dir Prozente für Deine Promille" wirbt Ryanair Holidays (http://holidays.ryanair.com), die aber auch mit Wochen-Trips preislich überraschen. Sieben Nächte inklusive Halbpension, den Flügen und Transfers sind für nur 355 Euro zu haben - ebenso in einem komfortablen Hotel mit vier Sternen.



Dass die Preise selbst zur Hochsaison so günstig sind, liegt auch an der Flugplanung: Noch stehen aktuell zahlreiche Plätze der mit sehr preiswerten Flügen gestarteten Ryanair-Beteiligung Laudamotion zur Verfügung - ab vielen deutschen Airports. Wichtig zu wissen: Alle Kunden von Ryanair Holidays genießen selbstverständlich die Vorzüge einer Pauschalreise nach deutschem Gesetz - inklusive Reiseschutz.



Über Ryanair Holidays: Ryanair Holidays (http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtesten Low Cost Airline Europas, die täglich auf rund 2.000 Flügen mit 400 neuen Boeing-Jets Kurs auf 37 Länder nimmt. Verantwortlich für das Programm ist die in Baden-Baden ansässige HLX Touristik.



Pressekontakt: Email: mo@orth-digital.com Telefon: +49 (0)173 - 66 88 000