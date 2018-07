Stau, Flickenwerk und Baustellen-Hölle: Das Straßennetz ist Deutschlands größter Sanierungsfall. Die Fahrbahn von morgen soll belastbar und leicht zu reparieren sein. Und so Kosten und Nerven schonen.

Ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter, rollt der Baustellenanhänger mit der auffällig orangefarbenen Plane über den Asphalt am Autobahnkreuz Köln-Ost. Keine Bürste, keine Fräse, keine Walze bearbeitet den Bodenbelag. Doch "wenn die Praxis bestätigt, was die Forschung verspricht", sagt Bauingenieur Ulf Zander, könnte die Maschine Pendlern und Reisenden quer durch die Republik schon bald Hunderte Baustellenkilometer und unzählige Wartestunden im Stau ersparen.

Bislang rollen Autos in Köln-Ost, an der Kreuzung von A 3 und A 4, oft nur im Schritttempo. Die beiden Autobahnen zählen zu den stauträchtigsten im Land. Um das zu ändern, arbeiten seit ein paar Monaten Straßenbauexperten, Verkehrsplaner und Materialforscher ein paar Meter neben den Fahrbahnen auf einem weltweit einzigartigen Versuchsgelände der Bundesanstalt für Straßenwesen (Bast) an der Fahrbahn der Zukunft. Sie soll dank "neuer Baustoffe und Verfahren haltbarer sein als bisher", sagt Zander, Chef der Abteilung Straßenbautechnik bei der Bast. "Und wir erproben, wie wir Schäden zügiger und mit weniger Baustellen beheben können."

Hitze ersetzt Presslufthammer

Wie hier im Kölner Osten sind derzeit viele Experten damit beschäftigt, die Verkehrswege von morgen fit zu machen. Vor allem für lange Lkw-Kolonnen, die den Straßen am meisten zusetzen. Die Bundesrepublik ist als Transitland internationaler Transporte im Herzen von Europa besonders abhängig von belastbaren Straßen: "Bis 2030 wird die Transportleistung gegenüber 2010 noch mal um knapp 40 Prozent steigen - auf mehr als 600 Milliarden Tonnenkilometer", prophezeit Zander. "Jeder voll beladene Laster stresst die Fahrbahn wie 30.000 Pkw."

Bislang stiegen mit den Belastungen auch die Schäden im Belag. Doch damit soll jetzt Schluss sein, dank der neuen Technologien: Die Fahrbahn von morgen spart Material, ist solide und "easy to fix".

Das Problem all dieser schönen Ideen: Sie kosten Geld. Und sie gehen weit über das hinaus, was Deutschland bereits seit Jahren nicht hinbekommt: nur schon den bestehenden enormen Sanierungsstau abzubauen. Laut der jüngsten öffentlichen Kalkulation des Bundesverkehrsministeriums von 2013 fehlen Kommunen, Ländern und Bund mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr, um wenigstens den Status quo der Verkehrswege zu erhalten. Dazu kommt: Etwa 60 Prozent der Strecken sind 30 bis 40 Jahre alt und damit am Ende ihrer kalkulierten Lebensdauer. Auch weil die Konstrukteure in den Siebzigerjahren noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...