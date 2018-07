Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 4300 auf 4100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Rohstoffsektor sei derzeit einer ganzen Reihe von Belastungsfaktoren ausgesetzt, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Ergebnisse der Unternehmen dürften eher schwach ausfallen. Im Vergleich zu Rio Tinto sei die Aktie von BHP von der Bewertung her interessanter. "Top Pick" bleibe aber Glencore./mf/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007188757