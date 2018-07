One Square Advisory Services GmbH: STADA Arzneimittel AG - One Square Advisory Services GmbH zum gemeinsamen Vertreter der EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN: XS1213831362 / WKN: A14KJP) gewählt DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe One Square Advisory Services GmbH: STADA Arzneimittel AG - One Square Advisory Services GmbH zum gemeinsamen Vertreter der EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN: XS1213831362 / WKN: A14KJP) gewählt 18.07.2018 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 18. Juli 2018 - Am 17. Juli 2018 fand die zweite Gläubigerversammlung der von der STADA Arzneimittel AG emittierten EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN: XS1213831362 / WKN: A14KJP) statt (die "Anleihe"). Die Anleihegläubiger haben mit Beschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 17. Juli 2018 die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") zum gemeinsamen Vertreter gewählt und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen beauftragt. Eine Beschlussfassung über die Anweisung des gemeinsamen Vertreters dem Intercreditor Agreement beizutreten (TOP IV) und bestimmte technische Änderungen der Anleihebedingungen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind (TOP V), umzusetzen, wurde auf Vorschlag des Versammlungsleiters und der Emittentin auf den 18. September 2018 vertagt, da das notwendige Quorum von 25% der ausgegebenen Schuldverschreibungen bei der Versammlung nicht erreicht wurde. Die Zeit bis dahin soll nun genutzt werden, um die Anleihegläubiger in ausreichender Anzahl zur Teilnahme zu mobilisieren. One Square vertritt bereits mehrere Anleihegläubiger und appelliert an alle Anleihegläubiger der EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen zur bestmöglichen Wahrung ihrer Rechte, ihre Interessen zu bündeln und sich entsprechend durch One Square vertreten zu lassen. One Square wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und bittet noch nicht registrierte Anleihegläubiger, sich auf der Homepage des gemeinsamen Vertreters unter www.onesquareadvisors.com/anleihen/stada für den Email-Verteiler zu registrieren. Für Rückfragen steht One Square unter der Email-Adresse stada@onesquareadvisors.com zur Verfügung. Kontakt: One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München fax +49 89 15 98 98 22 email stada@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com reg www.onesquareadvisors.com/anleihen/stada 18.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705723 18.07.2018

