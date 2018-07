Paris - Die Anleger an Europas Aktienmärkten sind am Mittwoch weiter optimistisch geblieben. Händlern zufolge wirkten die Aussagen des US-Notenbankpräsidenten nach. Zudem gab es zum Start in die Berichtssaison viele positive Überraschungen.

Der EuroStoxx 50 baute seine moderaten Vortagesgewinne aus. Am späteren Vormittag legte der Leitindex der Eurozone um 0,60 Prozent auf 3477,41 Punkte zu. In Paris rückte der Cac-40 um 0,46 Prozent auf 5447,46 Punkte vor. Der britische FTSE 100 stieg um 0,54 Prozent auf 7667,22 Zähler.

Jerome Powell habe "sehr klar formuliert, dass die Fed die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick als weitgehend ausgeglichen ansieht", hoben die Experten der Postbank mit Blick auf die Aussagen des Fed-Chefs vom Vortag hervor. Auch nach Ansicht von Analyst Michael van Dulken von Accendo Markets hat Powell das Vertrauen an den Börsen vorerst wieder hergestellt. Wie Powell vor dem US-Senat gesagt hatte, bleibt der Arbeitsmarkt in den USA in den kommenden Jahren mit der richtigen Geldpolitik stark und die Inflation in der Nähe von zwei Prozent. Er sprach daher von ...

