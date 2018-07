Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 520 auf 500 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Negative Währungseffekte, Befürchtungen einer nachlassenden chinesischen Rohstoffnachfrage im zweiten Halbjahr sowie zunehmende Handelsspannungen hätten den Bergbauaktien zuletzt erheblich zugesetzt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der guten Aussichten in puncto Dividende und Free Cashflow bleibt der Experte jedoch positiv gestimmt für den Minensektor./edh/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-07-18/11:48

ISIN: JE00B4T3BW64