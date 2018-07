BERLIN (Dow Jones)--Die anhaltende Dürre bedroht in einigen Regionen Deutschlands den Fortbestand landwirtschaftlicher Betriebe. "Insgesamt bestätigt sich, dass sowohl bei Feldfrüchten als auch bei Grünland die Ernteausfälle in Teilen der Bundesrepublik ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen", erklärte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, am Mittwoch. In Folge der anhaltend heißen Temperaturen droht demnach auch eine Knappheit bei den Futterreserven. Rukwied forderte finanzielle Hilfen vom Staat.

"Die aktuellen Futterreserven drohen knapp zu werden, da der zweite und dritte Schnitt bei Grünland teilweise ausfiel", erklärte Rukwied. Auch leide der Mais unter der Trockenheit. Die daraus resultierende Notwendigkeit, Futter zuzukaufen, setze die Betriebe zusätzlich unter Druck.

Vor diesem Hintergrund erneuerte der Bauernpräsident seine Forderung nach einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage, um die Betriebe bei der dringend notwendigen Liquidität zu unterstützen. Die Bundesländer müssten in den besonders betroffenen Regionen zudem die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, die in Schwierigkeiten geratenen Landwirte direkt mit Finanzhilfen zu unterstützen.

Massiver Einbruch beim Roggen

Auf der Grundlage der bisher vorliegenden Ernteergebnisse geht der DBV bei Wintergerste im Bundesdurchschnitt von einem Ertrag von 6 Tonnen pro Hektar aus. Dies ist demnach im Vorjahresvergleich ein Rückgang um knapp 1,4 Tonnen pro Hektar. Die gesamte Erntemenge beläuft sich auf 7,3 Millionen Tonnen nach 9,0 Millionen Tonnen in 2017.

Beim Roggen gibt es laut DBV aufgrund der Trockenheit massive Ertragseinbrüchen bis zu 40 Prozent. Im Bundesdurchschnitt wird ein Ertrag von 4 Tonnen pro Hektar erwartet. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (2013 bis 2017) lag der Ertrag noch bei 5,7 Tonnen pro Hektar. "Sollten sich die bisher erzielten Erträge bestätigen, wird die Roggenernte bei einer wiederum kleineren Anbaufläche von 532.000 Hektar nur knapp 2,2 Millionen Tonnen (Vorjahr 2,7 Millionen Tonnen) betragen", teilte der DBV weiter mit.

Bei Weizen und Raps lassen die bisher vorliegenden Ernteergebnisse dem Verband zufolge noch keinen Schluss auf das Gesamtergebnis zu. "Sie deuten aber auch bei Winterweizen und Winterraps auf deutliche Ertragseinbußen", erklärte der DBV, dessen Erkenntnisse auf Umfragen unter den 18 Landesbauernverbänden beruhen.

