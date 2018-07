Im Fokus der kommenden Swop stehen die Themen künstliche Intelligenz, Drucken und Etikettieren, E-Commerce und Logistikverpackungen, personalisierte Verpackungen sowie Verpackungsdesign. Präsentiert werden innovative Verpackungslösungen und intelligente Produktionsanlagen für das Verarbeiten und Verpacken entlang der gesamten Produktionskette. Fünf Sonderbereiche decken alle zentralen Themen der Verpackungsindustrie ab.

"Save Food" widmet sich dem Kampf gegen die Nahrungsmittelverschwendung in China

Die Initiative Save Food, ein Gemeinschaftsprojekt der Messe Düsseldorf, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sowie UN Environment (vormals UNEP) hat sich das Ziel gesetzt, Innovationen voranzutreiben sowie den interdisziplinären Dialog und Diskurs zu fördern. So sollen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette - also für den Weg vom Feld bis zum Teller - gefunden werden, die zur Bekämpfung weltweiter Nahrungsmittelverluste und -verschwendung beitragen. In China wurde die Initiative Save Food erstmals auf der Swop 2017 vorgestellt, wo sie branchenweit für großes Interesse sorgte. Auch auf der Swop 2019 wird Save Food China wieder mit einem eigenen Bereich und einem Forum für den Austausch innovativer Konzepte und Technologien für ein breites Publikum vertreten sein.

Zusätzlich zu den bisherigen Besucherzielgruppen laden die Veranstalter dieses Jahr auch Hersteller aus den Bereichen Fleischwaren, rohe Nahrungsmittel, Obst und Gemüse sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse ein ...

