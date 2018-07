Hannover (www.anleihencheck.de) - Mittlerweile ist die Sommerpause auch am Covered Bond Markt eingekehrt, so die Analysten der Nord LB.Während in der vorherigen Berichtswoche noch sieben Benchmarkemissionen am Markt platziert worden seien, sei in den vergangenen fünf Handelstagen lediglich die National Bank of Canada an Investoren herangetreten und habe einen mit kanadischen Hypotheken besicherten Covered Bond im Volumen von EUR 750 Mio. bei ms +3 BP emittiert, nachdem die anfängliche Guidance bei ms +7 BP area gelegen habe. Bei der finalen Preisfeststellung seien einige Orders wieder zurückgezogen worden, sodass das finale Orderbuch ein Volumen von EUR 1,1 Mrd. umfasst habe. ...

