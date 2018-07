BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien zu "sicheren Herkunftsstaaten" erklärt. Die Entscheidung sei "nach langer Ressortabstimmung" erfolgt, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin. Menschen aus diesen Ländern könnten sich prinzipiell nicht auf das Asylrecht berufen, ein individuelles Verfahren sei aber gleichwohl möglich. Es werde Rücksicht genommen auf die Menschen, die bereits eine Ausbildung in Deutschland machen oder legal hier arbeiten, erklärte Seehofer. Diese könnten weiter im Land bleiben.

July 18, 2018 05:47 ET (09:47 GMT)

