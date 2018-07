Wahrscheinlich haben Sie es schon mitbekommen: Deutsche Unternehmen sind bei chinesischen Investoren besonders beliebt. So auch im 1. Halbjahr 2018. Das geht aus einer erst kürzlich vorgelegten Studie der renommierten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) vor.

Zwar gab es in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Europa insgesamt 12% weniger Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen durch chinesische Unternehmen und Investoren, doch in Deutschland war die Zahl der Transaktionen ... (Rolf Morrien)

