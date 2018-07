Nur zwei Monate nach der Ankündigung, dass die Moschee Spenden in Form von Kryptowährungen annehmen wird, erhielt die Shacklewell Lane Moschee im Osten Londons mehr Mittel in Kryptos als in Bargeld. Laut iNews hat eine Moschee in Dalston im Osten Londons mit Hilfe von Kryptowährung Spenden im Wert von etwa 13.983 US-Dollar gesammelt. Das war das Vierfache der Spendensumme in bar - 3.460 Pfund. Während der Ramadan-Zeit erhielt die Moschee 24 Spenden in Form von Kryptowährungen, wobei eine einzelne ...

