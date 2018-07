Die Energieeffizienz von Photovoltaik (PV)-Speichersystemen wird von einer Vielzahl von Faktoren und Systemeigenschaften beeinflusst. Unter anderem ist die Art der Einbindung des Batteriespeichers in das System von Bedeutung. Grundsätzlich wird zwischen Systemen mit AC-, DC- und PV-Generatorkopplung des Batteriespeichers unterschieden (Bild?1). Mit der Einführung des »Effizienzleitfadens für PV-Speichersysteme« wurden erstmals Prüfvorschriften zur Charakterisierung dieser drei unterschiedlichen Systemtopologien im Labor definiert [1].

Die beschriebenen Prüfbedingungen und Testprozeduren erlauben einerseits die einheitliche Bestimmung der nutzbaren Speicherkapazität der PV-Speichersysteme. Andererseits lassen sich aus den Labormessungen die nominalen Leistungen sowie die Wirkungsgradkennlinien der einzelnen Energieumwandlungspfade ableiten. Des Weiteren gehen die stationären und dynamischen Regelungsabweichungen aus den Messungen hervor, die die Güte der Systemregelung beschreiben. Hinzu kommen Angaben zur Leistungsaufnahme der Systemkomponenten im Leerlauf- und ggf. im Standby-Betrieb. Auf Basis der nach dem Effizienzleitfaden ermittelten Systemeigenschaften lassen sich die Datenblattangaben der PV-Speichersysteme vereinheitlichen.

Die Vielzahl der relevanten Systemparameter erschwert jedoch den Vergleich der Gesamteffizienz der PV-Speichersysteme. Um Systeme insbesondere zwischen Produkten unterschiedlicher Systemtopologien anhand einer Kennzahl vergleichen zu können, bedarf es daher weiterführender Bewertungsverfahren und einer belastbaren Effizienzkennzahl. Mit dem System Performance Index (SPI) wurde eine neue Kennzahl entwickelt, die die Systemeffizienz anhand der resultierenden Energieflüsse am Netzanschlusspunkt bewertet [2].

Hierzu wird das reale Betriebsverhalten eines PV-Speichersystems mit dem idealen, verlustfreien Betriebsverhalten verglichen. Werden Simulationsmodelle anhand der nach dem Effizienzleitfaden ermittelten Systemeigenschaften parametriert, lässt sich der SPI aus modellbasierten Simulationstests ableiten [3].

Da bei diesem Ansatz letztendlich ein Kompromiss zwischen dem Detaillierungsgrad, der Allgemeingültigkeit und dem Parametrierungsaufwand der Simulationsmodelle erforderlich ist, variiert die Modellgenauigkeit je nach System. Ein Grund dafür ist auch darin zu suchen, dass aus den Labormesswerten nicht alle systemspezifischen Eigenarten, wie zum Beispiel die spontane Unterbrechung des Lade- oder Entladevorgangs oder die Vermeidung des kurzzeitigen Wechsels vom Lade- in den Entladebetrieb, hervorgehen. Zum Teil können auch die Prüfvorschriften nicht alle möglichen Betriebsbedingungen der PV-Speichersysteme in der Praxis abbilden.

Alternativ zu modellbasierten Simulationstests kann die Systemeffizienz anhand von mehrtägigen Anwendungstests im Labor bewertet werden. Hierzu werden die Systeme im Labor einheitlichen Belastungsprofilen ausgesetzt und das reale Betriebsverhalten über mehrere Tage messtechnisch erfasst [4] bis [7].

Anwendungstests zielen darauf ab, in einem überschaubaren Messzeitraum und unter identischen Betriebsbedingungen aufschlussreiche Ergebnisse zur mittleren Effizienz der PV-Speichersysteme zu erhalten.

Anwendungstest für PV-Speichersysteme

Belastungsprofile: Ein aussagekräftiger Vergleich der Effizienz von PV-Speichersystemen ist nur möglich, wenn die Systeme identischen Belastungsprofilen ausgesetzt sind. Daher gilt es, die Nennleistung und den zeitlichen Verlauf der Leistungsabgabe des PV-Generators sowie den zeitlichen Verlauf der elektrischen Last vorzugeben. Bei der Wahl der Nennleistung des PV-Generators ist zu beachten, dass die maximale PV-Eingangsleistung von DC-gekoppelten sowie PV-Generatorgekoppelten Systemen je nach Produkt variiert. Dagegen lassen sich AC-gekoppelte Systeme in der Regel mit unterschiedlichen PV-Wechselrichtern und somit PV-Generatorgrößen kombinieren. Aufgrund der unterschiedlichen Dimensionierung der Leistungselektronik und Speichergröße der am Markt erhältlichen Produkte wurden zwei unterschiedliche Referenzfälle definiert [8]:

1. Referenzfall für durchschnittlich dimensionierte PV-Speichersysteme (PV-Leistung 5?kWp)

2. Referenzfall für großzügig dimensionierte PV-Speichersysteme (PV-Leistung 10?kWp)

Die wesentlichen Rahmenbedingungen des 1. und 2. Referenzfalls sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die einsekündig aufgelöste Zeitreihe der spezifischen PV-Leistungsabgabe ist bei beiden Referenzfällen identisch und wurde auf Basis von meteorologischen Daten der Universität Oldenburg des Jahres 2014 erstellt [9].

Der resultierende DC-Jahresertrag des südlich ausgerichteten und um 35° geneigten PV-Generators beträgt 1055?kWh/(kWp·a). Das elektrische Lastprofil der Haushaltsgeräte mit einem elektrischen Energieverbrauch von 5010?kWh/a wurde einem frei verfügbaren Datensatz (Lastprofil Nr. 31 aus [10]) entnommen und bildet die Grundlage für den 1. Referenzfall. Zusätzlich dazu wurden beim 2. Referenzfall real gemessene Lastprofile einer Wärmepumpe und eines Elektrofahrzeugs hinzugezogen [8]. Dadurch ergibt sich für den 2. Referenzfall ein elektrischer Energieverbrauch von 9363?kWh/a (Tabelle 1).

Zur Identifizierung der Belastungsprofile des mehrtägigen Anwendungstests wurden zunächst die Last- und PV-Leistungsprofile (Auflösung 1?s) des 1. Referenzfalls verwendet. In einem ersten Schritt wurde für den Zeitraum zwischen Juli und Dezember aus jedem Monat zufällig ein Tagesprofil ausgewählt. Diese sechs Profile wurden anschließend zu einer sechstägigen Belastungssequenz verkettet. Auf diese Weise wurden insgesamt 10.000 unterschiedliche Belastungsprofile erstellt. Im Anschluss wurde der durchschnittliche PV-Ertrag und elektrische Verbrauch der einzelnen Profile mit den Jahresdurchschnittswerten des 1. Referenzfalls verglichen. Im weiteren Verlauf wurden nur solche Profile betrachtet, bei denen der PV-Ertrag sowie der elektrische Verbrauch um maximal ±?2?% vom jeweiligen Jahresmittel abweicht.

Um die Repräsentativität der ausgewählten Belastungsprofile zu analysieren, wurde anschließend mit dem Performance-Simulationsmodell für AC-gekoppelte PV-Batteriesysteme (PerModAC) [3] das Betriebsverhalten von fünf AC-gekoppelten Systemen simuliert. Die Systemsimulationen wurden auf Basis der Jahreszeitreihen des 1. Referenzfalls sowie unter Berücksichtigung der ausgewählten sechstägigen Belastungsprofile durchgeführt. Im Anschluss wurde der SPI auf Grundlage der Simulationsergebnisse für die fünf PV-Speichersysteme berechnet und überprüft, wie sehr der aus den sechstägigen Belastungsprofilen ermittelte SPI vom jahresmittleren SPI des 1. Referenzfalls entfernt ist. Insgesamt konnten zehn Belastungsprofile identifiziert werden, bei denen der SPI der einzelnen Systeme ...

