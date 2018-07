Hamburg (ots) -



Diese Marken punkten bei den Verbrauchern in Sachen Service, Qualität und Preis: Vodafone ist der beliebteste Mobilfunkanbieter im Social Web, Aldi sichert sich den ersten Platz unter den Lebensmittel-Einzelhändlern, die Deutsche Post gewinnt bei den Paket- und Logistikdienstleistern. Für die Studie "Kundenlieblinge" haben die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor mehr als 53 Millionen Social-Media-Beiträge zu 3.000 Marken ausgewertet und so die beliebtesten Marken aus 20 Branchen bestimmt.



Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen. In die Analyse floss sowohl die Häufigkeit der Nennungen als auch deren Tonalität ein. Die Auswertung der Verbraucheraussagen basiert auf den Daten des Webmonitoring Tools von Ubermetrics, das 350 Millionen deutschsprachige Online-Quellen überwacht. Die Analyse selbst erfolgte mit Hilfe Künstlicher Intelligenz über Valuescope. Bereits zum vierten Mal ermitteln news aktuell und Faktenkontor die beliebtesten Marken im Social Web. Für die aktuelle Untersuchung wurden 53 Millionen Kundenstimmen zu 3.000 Marken im Zeitraum Juni 2017 bis Mai 2018 ausgewertet.



Deutschlands Kundenlieblinge aus 20 ausgewählten Branchen:



Automobilhersteller: Aston Martin Baby- und Kleinkindausstattung: windeln.de Diätprodukte: formoline Ferienparks: Landal GreenParks Hotels: Steigenberger Körperpflege und Körperhygiene: Biorepair Küchenmöbel: Schmidt Lebensmittel-Einzelhandel: Aldi Lebensmittel: Zentis Maßbekleidung: tailorjack Matratzenhändler: Dänisches Bettenlager Mobilfunk: Vodafone Mode und Lifestyle: Ulla Popken Paket- und Logistikdienstleister: Deutsche Post PC- und Browsergames: Electronic Arts Pizza-Lieferservices: Smiley's Social Media: YouTube Softdrinks: hohes C Web: Google Werkzeughersteller: Hilti



