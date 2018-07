Die Aktien der Deutschen Börse haben am Mittwoch ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt und abermals ein Mehrjahreshoch erreicht. Sie kletterten um bis zu 1,42 Prozent auf 121,15 Euro und bauten damit die Kursgewinne in diesem Jahr auf knapp 25 Prozent aus - damit ist die Aktie der zweitstärkste Dax-Titel seit Ende 2017.

Nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen Monate ist selbst das Rekordhoch von 136,32 Euro von Ende 2007 - also zu Zeiten vor der Finanzkrise - in greifbare Nähe gerückt. Am Mittwoch stützte unter anderem eine positive Studie der britischen Großbank HSBC.

Deren Börsen-Experte Johannes Thormann bekräftigte eine Woche vor Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal seine "Buy"-Einstufung und erhöhte das Kursziel auf 131 Euro. Damit ist er unter den 17 von dpa-AFX erfassten Experten am optimistischsten./zb/fba

