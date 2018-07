marktEINBLICKE um 12: DAX im Rallye-Modus, Lufthansa hebt ab

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte im Rallye-Modus. Gestern Abend hatte Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress weitere Zinserhöhungen bekräftigt und gleichzeitig die Robustheit der US-Wirtschaft hervor gehoben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.762

MDAX +0,9% 26.919

TecDAX +1,2% 2.885

SDAX +0,6% 12.320

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.475

Größter Gewinner im DAX ist heute die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Auslöser hierfür ist der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten United Continental. Ebenfalls deutlich fester zeigt sich Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Der Spezialchemiekonzern investiert mehr als 100 Mio. Euro in die Erweiterung seiner globalen Folienproduktion. Zudem gibt es positive Analystenkommentare. Am Indexende rangiert die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), nach einem negativen Analystenkommentar. In den letzten Tagen hatte die Aktie deutlich zugelegt. Nach Zahlen im Fokus steht auch der Schweizer Pharmakonzern Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267).

Den vollständigen Artikel lesen ...