Abgehängtes Land, florierende Stadt - eine neue Kommission im Auftrag der Bundesregierung soll helfen, diese Kluft zu verkleinern. Unter dem Titel "Gleichwertige Lebensverhältnisse" sollen Vorschläge für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen in Deutschland erarbeitet werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, die Kommission einzusetzen.

Vorsitzender ist Innenminister Horst Seehofer (CSU), Co-Vorsitzende sind Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Bis zum Herbst 2020 soll die Kommission ihren Abschlussbericht vorlegen. Es gehe um "die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Alltagsprobleme aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland", erklärte Seehofer.

Konkret soll es um Fragen der Lebensqualität gehen, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und etwa die Infrastruktur für das Leben im Alter. Dazu werden sechs Arbeitsgruppen gebildet: Kommunale Altschulden, Wirtschaft und Innovation, Raumordnung und Statistik, Technische Infrastruktur, Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit sowie Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie sollen Themen jeweils aus der Perspektive von Ballungsgebieten und ländlichen Räumen untersuchen. Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollen nach Bedarf einbezogen werden./hrz/DP/jha

AXC0152 2018-07-18/12:37