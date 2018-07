Jerome Powells Anhörung vor dem Unterhaus findet heute statt Britische Inflationsrate könnte die Erwartungen einer Zinserhöhung im August verstärken DoE-Bericht wird voraussichtlich einen deutlichen Rückgang der Öl-Lagerbestände zeigen

Jerome Powell hat die Märkte gestern nicht erschüttert, aber heute ist ein neuer Tag und eine weitere Anhörung ist geplant. Diesmal wird der Fed-Vorsitzende vor dem House Financial Services Committee aussagen. Abgesehen davon erhalten wir am Morgen einen Inflationsbericht aus Großbritannien und am Nachmittag die wöchentlichen DoE-Daten zu den Öl-Lagerbeständen. Um 11:00 Uhr gibt es außerdem noch ein Inflations-Update aus der Eurozone (für Juni). Bei der Veröffentlichung handelt es sich jedoch um die endgültigen Werte und diese sorgen in der Regel nicht für größere Marktbewegungen. 10:30 Uhr | Großbritannien, Verbraucherpreisindex (Juni): Die VPI-Inflation in Großbritannien hat sich zuletzt verlangsamt. Dennoch liegt sie immer noch deutlich über ...

