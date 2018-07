Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete gegen Mittag 71,65 US-Dollar und damit 51 Cent weniger als am Dienstag. Zeitweise ging es mit dem Brent-Preis bis auf 71,23 Dollar nach unten und damit auf den tiefsten Stand seit April. Der Preis für US-Öl fiel zuletzt um 53 Cent auf 67,55 Dollar.

Händler erklärten den Preisrückgang mit neuen Daten zu den Lagerbeständen in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die US-Ölreserven in der vergangenen Woche gestiegen waren.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände auf dem Programm. Hier rechnen Analysten mit einem deutlichen Rückgang der Ölreserven. Die Daten stehen stark im Fokus der Anleger am Ölmarkt und könnten im weiteren Tagesverlauf für neue Impulse sorgen.

Zudem drückt nach wie vor eine mögliche Ausweitung des Angebots auf die Preise. So will Saudi-Arabien zusätzliche Lieferungen an asiatische Kunden bereitstellen. Außerdem kursierten am Markt Spekulationen, dass die russische Ölproduktion zuletzt gestiegen sei. Zuvor waren die Ölpreise bereits von Berichten belastet worden, wonach US-Präsident Donald Trump über ein Anzapfen der nationalen Sicherheitsreserve nachdenke. Trump hatte sich zuletzt kritisch zu den hohen Ölpreisen in der US-Ferienzeit geäußert./jkr/tos/jha/

AXC0157 2018-07-18/12:56